Пожежі, шершні та вибухонебезпечна знахідка — доба рятувальників 12 серпня на Тернопільщині

Протягом 12 серпня підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області здійснили низку оперативних виїздів: гасили пожежі, знищували гнізда небезпечних комах, а також знешкоджували застарілий боєприпас.

🔥 Ліквідація пожеж: • 13:10, с. Беримівці, Тернопільський район — горіло сміття на стихійному сміттєзвалищі. Площа пожежі — 0,02 га. Гасили вогнеборці 17-ї ДПРЧ. • 13:30, с. Великий Глибочок, Тернопільський район — загорівся очерет двома осередками, площа пожежі — 0,04 га. На місці працювали рятувальники 1-ї ДПРЧ • 13 серпня, 05:39, с. Івачів Долішній, Тернопільський район — пожежа в гаражі. Знищено скутер, пошкоджено електрокабелі, втім будівлю вдалося врятувати.

🧨 Знищення вибухонебезпечного предмета: • 17:30, с. Горожанка, Чортківський район — піротехніки знищили 76-мм артснаряд часів Другої світової війни, виявлений у лісі.

🐝 Вилучення гнізд шершнів: • 09:16, м. Тернопіль, вул. Зарічна — гніздо шершнів на території приватного домогосподарства. • 10:15, с. Вигода, Чортківський район — гніздо під покриттям приватного будинку. • 19:55, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького — гніздо під куполом каплички. Залучено автодрабину.

⚠️ ДСНС України нагадує: • Не спалюйте сміття та суху рослинність — це небезпечно і протизаконно. • У разі виявлення гнізд шершнів або підозрілих предметів — телефонуйте 101. • Дотримуйтеся правил пожежної безпеки.