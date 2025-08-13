Співачка з Тернопільщини Віталія Грицак віддала свою премію на FPV-дрони

Співачка з Тернопільщини, Віталія Грицак, стала однією з 20 осіб, які отримали Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові країни. Про цю нагороду вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці, поділившись радісною новиною з прихильниками.

Віталія вирішила віддати всю суму своєї премії, яка становить 38 450 грн, на закупівлю FPV-дронів для збору коштів на фонд Сергія Стерненка. Співачка зазначила, що вважає це найкращим використанням нагороди в поточний час.

«Дякую родині, друзям та кожному зі своїх читачів — без вашої підтримки моя діяльність не була б такою ефективною», — поділилася Віталія. Окремо вона подякувала Відділу ОКМС Коропецької територіальної громади за те, що подали її кандидатуру на премію.

У своєму пості Віталія також зауважила, що часто чує фразу: «Ваша молодість втрачена», але вона вважає, що «попри все ми не збираємось втрачати нічого — ні території, ні мови, ні культури, ні молодості». Вона висловила вдячність тим, хто доводить, що молодь активно розвивається та робить свій внесок у майбутнє країни.