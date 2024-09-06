Тернопільські рятувальники випробують новий вітчизняний металошукач

Піротехнічні підрозділи Головного Управління ДСНС України у Тернопільській області невтомно працюють над розмінуванням деокупованих територій. Незважаючи на численні виклики і небезпеки, наші фахівці щоденно очищують українську землю від вибухонебезпечних предметів, що є ключовим для забезпечення безпеки та наближення нашої Перемоги.

Важливим аспектом у нашій роботі є точне і своєчасне виявлення небезпечних предметів. Для цього використовуються металошукачі, які допомагають у ідентифікації боєприпасів. Нещодавно в Україні розпочато власне виробництво таких приладів, що є значним досягненням у забезпеченні безпеки.

Ми з радістю повідомляємо, що завдяки підтримці громадського діяча Михайла Апостола один з нових металошукачів був переданий нашим рятувальникам для тестування та вивчення. Хоча наразі він ще не використовується в реальних умовах, ми віримо, що його впровадження суттєво покращить процес виявлення вибухонебезпечних предметів.

Очільник тернопільських вогнеборців, Віктор Маслей, висловив щиру подяку Михайлу Апостолу за цей цінний внесок.

Разом ми створюємо безпечне майбутнє для всіх українців. Дякуємо за вашу підтримку!