Як вибрати матеріал для ліплення: глина, пластилін чи тісто?
Ліплення – це спосіб виготовлення скульптур, прикрас, посуду, аксесуарів і різного декору. Використовуючи різні матеріали ви можете створити щось унікальне своїми руками. Але з чого почати? Адже вибір матеріалів величезний! Глина, пластилін, солоне тісто – у кожного свої особливості. Але, що краще підійде саме вам?
Полімерна глина: самозастигаюча та для запікання
Полімерна глина – справжній хіт серед рукодільниць. Вона буває двох видів: запікаєма і самозастигаюча. Перший варіант вимагає запікання в духовці, другий застигає на повітрі.
Плюси:
- чудово тримає форму;
- підходить для дрібних деталей;
- можна шліфувати, фарбувати, лакувати.
Мінуси:
- деякі види вимагають духовки;
- самозастигаюча швидко сохне (24-48 годин), потрібно працювати швидко.
Глина підходить для створення біжутерії, мініатюрних фігурок і навіть ляльок. Головне – запастися терпінням і рукавичками, щоб не залишати відбитків.
Як зробити глину в домашніх умовах
Вам знадобиться:
- 1 склянка соди
- 0,5 склянки кукурудзяного крохмалю
- 0,75 склянки води
Змішуємо всі інгредієнти та варимо на повільному вогні, постійно помішуючи, поки маса не стане густою, як картопляне пюре. Потім знімаємо з вогню, охолоджуємо та починаємо творити!
Пластилін: класика дитинства
Ах, пластилін! Ми всі колись ліпили з нього. Він м’який, податливий, не потребує запікання. Чудовий варіант для дітей і тих, хто просто хоче розважитися.
Плюси:
- не засихає (якщо використовувати правильний пластилін);
- легко виправляти помилки;
- підходить для дитячої творчості.
Мінуси:
- погано тримає форму;
- може бруднити руки та меблі.
Як зробити пластилін своїми руками
Вам знадобиться:
- 2 склянки борошна
- 1 склянка солі
- 1 склянка води
- 1 ст. ложка рослинної олії
- Барвники (за бажанням)
Змішуємо борошно та сіль, додаємо воду та олію, вимішуємо тісто. Можна розділити на частини та підфарбувати кожну у свій колір.
Солоне тісто: простий та доступний варіант
Солоне тісто – доступний та екологічний матеріал для ліплення. Воно не токсичне, не прилипає до рук і легко фарбується.
Плюси:
- можна робити об’ємні та плоскі вироби;
- застигає на повітрі або запікається у духовці;
- можна покрити лаком для довговічності.
Мінуси:
- крихке в готовому вигляді;
- боїться води.
Як зробити солоне тісто
Вам знадобиться:
- 2 склянки борошна
- 1 склянка солі
- 0,5 склянки води
Змішуємо все, доки не вийде пружне тісто. Можна ліпити відразу або зберігати у холодильнику.
Що вибрати для ліплення?
|
Матеріал
|
Легкість у роботі
|
Довговічність
|
Необхідність запікання
|
Полімерна глина
|
⭐⭐⭐⭐
|
⭐⭐⭐⭐⭐
|
Іноді
|
Пластилін
|
⭐⭐⭐⭐⭐
|
⭐
|
Ні
|
Солоне тісто
|
⭐⭐⭐
|
⭐⭐
|
Іноді
Вибір залежить від ваших цілей. Хочете міцний виріб – беріть глину (пластику). Потрібна розвага для дітей – пластилін. Любите прості та екологічні матеріали – солоне тісто.
Головне, пам’ятайте: процес ліплення – це творчість, яка приносить задоволення і підходить для будь-якого віку. Тож обирайте матеріал, беріть до рук качалку або стек і починайте творити!
Автор статті експерт команди Candy-Yarn https://candy-yarn.com.ua/