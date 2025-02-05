У Кам’янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК та СП. Є загиблий

На Хмельниччині у місті Кам’янець-Подільський сьогодні, 5 лютого, пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Попередньо, внаслідок інциденту загинув один чоловік, ще четверо людей отримали поранення.



Про це «Суспільному» повідомила інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська.

За її даними, внаслідок вибуху загинула одна людина, ще 4 людей зазнали поранень. На місці працюють слідчі.

За інформацією місцевих ЗМІ, до КПП роти охорони Кам’янець-Подільського рТЦК прибула невідома цивільна особа для передачі речей мобілізованому, який, за її словами, перебував на території роти охорони, – місцеві ЗМІ.



Під час передачі сумки з речами стався вибух невідомого вибухового пристрою. Внаслідок вибуху цивільна особа загинула на місці, військовослужбовець отримав поранення.