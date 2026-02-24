Тернопільські школи поділили на гімназії та ліцеї: де не буде першокласників, а де старшокласників?

У Тернополі затверджено План формування мережі закладів освіти на 2026-2027 навчальний рік

На черговому засіданні міської ради Тернополя було затверджено План формування мережі закладів освіти на 2026-2027 навчальний рік. Міський голова Сергій Надал пояснив, що основною метою документа є створення оптимальної мережі початкових шкіл, гімназій та ліцеїв для забезпечення доступності та якості освітніх послуг, а також ефективного використання матеріально-технічних, кадрових і фінансових ресурсів.

“В Україні впроваджується освітня реформа, яка передбачає зміну структури загальної середньої освіти, розподіляючи заклади на два основні типи – гімназії та ліцеї. Протягом року у Тернополі проводилися обговорення в освітніх закладах, у яких брали участь педагогічні колективи та батьківська громада. Завдяки цьому ми змогли визначити, які школи будуть функціонувати як гімназії та ліцеї”, — зазначив Сергій Надал.

Згідно із затвердженим планом, відбудуться наступні зміни:

Школи, що перетворюються на гімназії зі структурним підрозділом «Початкова школа» (з припиненням набору в 10-й клас):

№2, №4, №5, №7, №8, №9, №10, №11, Школа-колегіум імені Йосипа Сліпого, №13, №14, №17, №18, №20, №22, №23, №24, №26, №27, №29, Кобзарівська гімназія, Курівецька гімназія імені Миколи Бенцаля, Чернихівська гімназія. Школи, що перетворюються на ліцеї зі структурним підрозділом «Гімназія» (з припиненням набору в 1-й клас):

№3, №6, №15, №16, №19, №28. Продовження роботи спеціальних закладів і мистецьких ліцеїв:

Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа ім. Ігоря Герети, спеціальна школа. Функціонування початкових шкіл та гімназій з дошкільним підрозділом та початковою школою.

Цей план є частиною реалізації реформи Нової української школи (НУШ) і відповідає вимогам законодавства України щодо оптимізації мережі освітніх закладів та забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх дітей.