Помер видатний фотохудожник, публіцист, Заслужений працівник культури України Михайло Бенч

Сьогодні, 24 лютого, надійшла сумна звістка — на Тернопільщині помер Михайло Бенч. Видатний фотохудожник, публіцист, Заслужений працівник культури України та багаторічний завідувач фотолабораторії Західноукраїнського національного університету. Про втрату повідомив тернопільськимй журналіст Михайло Зубик.

Понад пів століття — з 1972 року — Михайло Бенч був невід’ємною частиною ЗУНУ. Його фотоапарат зафіксував кожен важливий крок навчального закладу: від наукових конференцій та візитів світових лідерів до затишних миттєвостей студентського життя.

Михайло Петрович був не лише фотокореспондентом газети «Університетська думка», а й душею закладу. Він опікувався університетською каплицею Різдва Пресвятої Богородиці, особисто підбирав ікони та змінював їх відповідно до літургійного календаря.

Михайло Бенч ніколи не стояв осторонь долі України. Він був безпосереднім свідком та документалістом визначальних подій:

Майдан: висвітлював Помаранчеву революцію та Революцію Гідності.

Державність: фіксував візити найвищих посадових осіб України на Тернопілля.

Духовність: його роботи на релігійну тематику стали класикою. Михайло Бенч документував тисячоліття хрещення Руси-України, інтронізацію Патріарха Мстислава, велич Зарваниці та Почаївської лаври.

Його проєкти, як-от «Від храму Божого — до храму в душі» чи світлини з Херсонесу, залишаться унікальною духовною спадщиною нашого краю.

Світлини Михайла Бенча — це більше ніж зображення. Це історія, застигла в часі, наповнена глибокою вірою та любов’ю до рідної землі. Колектив університету, колишні учні та вся мистецька спільнота Тернопільщини висловлюють щирі співчуття родині майстра.

Світла пам’ять людині, яка вміла зупиняти час.