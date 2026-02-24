Лідери наповнення бюджету: які галузі тримають фінансовий баланс Тернопільщини

За підсумками січня цього року п’ять провідних галузей економіки Тернопільщини сформували понад дві третини надходжень до зведеного бюджету України. Йдеться про 1 млрд 177,9 млн гривень або 67,5% усіх мобілізованих коштів.

Найбільший внесок традиційно забезпечив аграрний сектор. Підприємства сільського, лісового та рибного господарства перерахували 284,7 млн гривень, що на 68,2 млн гривень більше, ніж торік. Тож внесок базової для області галузі у зведеному бюджеті становить 16,3%.

Вагому частину надходжень сформували також підприємства державного управління й оборони та сфери обов’язкового соціального страхування – 263,6 млн грн або 15,1% загального обсягу.

Майже на тому ж рівні – сектор оптової та роздрібної торгівлі разом із ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів. Ця галузь спрямувала до бюджету 261,6 млн гривень, що на 11,1% більше показника січня 2025 року.

Переробна промисловість демонструє одну з найдинамічніших тенденцій зростання: 242,5 млн грн сплачених податків і зборів, плюс 36,6% до минулорічного результату.

Відчутне зростання показала і сфера транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 125,6 млн гривень, що на 42,9% більше, ніж торік.

Не менш показовими є результати наповнення місцевих бюджетів. Від тих самих п’яти ключових галузей у січні надійшло 550,6 млн гривень – це 64,6% доходів громад. Аграрії забезпечили 162,3 млн гривень, підприємства торгівлі – 134,2 млн грн, а переробна промисловість – 117,4 млн гривень. Від сфери державного управління та оборони місцеві бюджети отримали ще 80,3 млн грн, а транспортна галузь спрямувала 56,4 млн гривень.

Ключові сектори економіки не лише утримують позиції, а й демонструють впевнене зростання. Для держави це ресурс фінансової стійкості, для територіальних громад – можливість планувати розвиток, інфраструктурні проєкти та соціальні програми. Цифри першого місяця року свідчать про системну роботу бізнесу й податкової служби та формують позитивний сигнал на весь рік.