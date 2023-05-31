Путін міг потрапити під атаку дронів у підмосковній резиденції “Ново-Огарево”, — The Moscow Times

Сьогодні видання The Moscow Times з посиланням на власні анонімні джерела в Кремлі повідомило, що 30 травня, коли невстановлені дрони атакували військові об’єкти в Московській області, путін перебував у резиденції “Ново-Огарево” і ледь не потрапив під удар. Видання стверджує, що служба безпеки путіна навіть збудила його раніше ніж зазвичай і повідомила про наліт дронів.



Якщо порівняти цю інформацію із геолокацією відео Волочкової, яке зробила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, то виходить, що деякі дрони були збиті навіть ближче, ніж за 10 км від резиденції путіна. Від російської в/ч 11105-2 над якою вибухали дрони, до резиденції путіна всього 6 км. Зовсім трішки не дотягнули…

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