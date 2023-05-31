Тернопільщина співпрацює з ЄС щодо відновлення України



Начальник відділу міжнародного співробітництва та промоції області Руслан Кулик взяв участь у семінарі«Втілення принципів Лугано в життя: посилення ролі місцевих та регіональних органів влади у процесі відновлення та реконструкції України та на шляху до членства в ЄС» в Брюселлі.

На запрошення European Committee of the Regions (Європейського комітету регіонів) та Торгово–промислова палата України / Ukrainian CCI начальник відділу міжнародного співробітництва та промоції області Тернопільської обласної ради Руслан Кулик відвідав Брюссель та взяв участь у семінарі (воркшопі) «Втілення принципів Лугано в життя: посилення ролі місцевих та регіональних органів влади у процесі відновлення та реконструкції України та на шляху до членства в ЄС», що відбувся в Брюсселі. Візит здійсненний за дорученням голови Михайла Головка.

Повідомляють, на сайті Тернопільскої обласної ради.

Даний захід був організований у співпраці з Європейською Комісією, Організацією економічного співробітництва та розвитку, а також з Урядом України, Урядом Великої Британії та Федеральним департаментом закордонних справ Швейцарії.

Ключові питання, які були обговорені на дискусійних панелях семінару — це відновлення України після нашої перемоги з активним залученням місцевого та регіонального рівнів до цього процесу, інвестиції в інфраструктуру, пошук європейських партнерів для співпраці з українськими громадами. А також яку роль у майбутньому може відігравати державно–приватне партнерство на місцевому/регіональному рівні у відбудові України та які їхні потенційні переваги та ризики тощо…

«Під час заходу відбулося кілька особистих двосторонніх зустрічей. Так, наприклад, з паном Матьє Морі, генеральним секретарем Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, і з п. Берндом Верінгером, мером німецького міста Зіндельфінген, обговорив можливості залучення європейських коштів для розвитку тернопільських громад; грантові програми, в яких вони можуть брати участь; пошук потенційних партнерів для них; гуманітарна допомога для соціально незахищених верств населення області тощо. А з пані Карола Гуннарссон, яка виконує обов‘язки голови Шведської асоціації місцевих влад та регіонів (SALAR) — партнерство між адміністративними одиницями двох країн», — розповів Руслан Кулик.