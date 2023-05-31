У Тернополі неповнолітній отримав важке ураження струмом на вагоні потяга

30 травня у м. Тернопіль на вул. Новий Світ неповнолітній хлопець, перебуваючи на даху вагону електропотягу, котрий знаходився на колії вагонного депо, отримав ураження електричним струмом та впав.

Бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги потерпілому надано долікарську допомогу та в подальшому з діагнозом «Ураження електричним струмом, термічні опіки І-ІІ ступенів тулуба, кінцівок, голови, ЗЧМТ, струс головного мозку, забійна рана потилиці» госпіталізовано в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню.

На жаль, діти і підлітки піддають себе величезній небезпеці, коли піднімаються на вагони, локомотиви, огорожі, мости та інші залізничні об’єкти заради фотографії.

Залізничники вкотре попереджають, що напруга контактної мережі – 27,5 Кв. При наближенні до проводу контактної мережі ближче ніж на 2 метри може виникнути електрична дуга між тілом людини і дротом та завдати електротравму з важкими наслідками для здоров’я.

Об’єкти залізничної інфраструктури не місце для розваг.

Рятувальники звертаються до батьків: не залишайте дітей без нагляду! Тим паче, що зовсім скоро розпочинаються літні канікули. Дбайте про безпеку своїх дітей! #безпека #безпекадітей #електричнийструм #rescue #Emergency #рятувальники

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