П’яні за кермом стали причиною автопригод на Тернопільщині

Чотири дорожньо-транспортних пригоди зареєстрували впродовж 2-4 червня на дорогах Тернополя та області працівники поліції. У двох автопригодах винні водії, які сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

2 червня в Бучачі водій автомобіля ЗАЗ –TF699P, проїжджаючи повз нерегульований пішохідний перехід, збив дитину та втік з місця автопригоди. Чотирнадцятирічну дівчинку з забоями госпіталізували до лікарні. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу втікача. Це житель Бучацької територіальної громади. Чоловік каже, що не помітив, коли збив перехожого, а тому не зупинився. Його слова перевіряють слідчі.

Того ж дня о 15:20 водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у нерухому перешкоду. Аварія трапилася при в’їзді у село Великі Гаї. В результаті удару пасажир отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до медзакладу. За попередньою інформацією, водій сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. У його крові газоаналізатор виявив 3,08 проміле алкоголю.

3 червня затримали відповідно до статті 208 КПК і водія автомобіля Fiat Scudo. Чоловік, керуючи автомобілем у нетверезому стані, у селі Острівець, Теребовлянської ТГ, виїхав на смугу зустрічного руху і збив пішохода. Потерпілого, 1962 року народження, з переломами госпіталізували до лікарні. У крові водія було 1,1 проміле алкоголю.

У неділю, 4 червня, у Тернополі водій автомобіля “ЗАЗ”, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив електроскутер та допустив зіткнення із ним. У результаті удару скутериста бригада швидкої доправила до медзакладу. Після надання допомоги чоловіка відпустили за місцем проживання.

Усі факти слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.