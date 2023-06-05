На Тернопільщині є 80 вакансій у сфері громадського харчування

Сфера громадського харчування Тернопільщини складається із ресторанів, барів, кав’ярень, кафе, їдалень, закусочних, пекарень тощо, у роботі яких велика увага звертається на кваліфікацію працівників, бездоганний сервіс та культуру обслуговування.

На 5 червня 2023 року роботодавці області пропонують майже 80 вакансій у сфері громадського харчування: кухар (34), пекар (16), офіціант (12), бармен (6), кухонний робітник (5), бариста (4 вакансії). Загалом, у кожному зі згаданих працівників роботодавці хочуть бачити не лише професіонала своєї справи, а й ввічливу, акуратну, уважну людину, яка добросовісно виконує роботу та вміє спілкуватися з клієнтами.

Оплата праці – залежно від обов’язків та кваліфікації працівника, а також відсоток від денної каси (преміальні) та плюс «чайові». Найвища зарплата – 16 тис. грн у кухара. Деякі роботодавці пропонують змінний графік роботи, розвезення персоналу додому в нічний час, стажування на робочому місці тощо.

Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості згадані професії можна здобути в ДНЗ «Тернопільське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі», ДНЗ “Чортківське вище професійне училище”, Зборівському коледжі ТНТУ ім. І.Пулюя, ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та ін. Навчання проводиться за груповою формою від 3,5 до 5 місяців. Скористайтеся Онлайн-графіком формування груп в ЦПТО ДСЗ за різними професіями та освітніми програм ами. Після завершення навчання слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої професії.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.