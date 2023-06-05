У Львові під потягом загинув молодий чоловік з Тернополя

У Львові внаслідок наїзду тепловоза загинув чоловік – поліцейські проводять розслідування. Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік раптово вибіг на колії перед потягом сполученням «Львів-Ходорів», потрапив під колеса та від отриманих травм помер на місці події.

Подія сталась сьогодні сьогодні, 5 червня, близько 5.30 на залізничному перегоні «Персенківка-Сихів» у Львові. Правоохоронці встановили особу загиблого – 26-річного жителя міста Тернопіль, який навчався в одному з львівських ВНЗ.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події