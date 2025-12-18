У Тернополі водійка на Citroеn врізалася у вантажівку

Учора, 17 грудня, в смт. Велика Березовиця на вулиці Микулинецькій сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Ford та легкового автомобіля Citroеn.

Патрульні встановили, що водійка легкового автомобіля, виїжджаючи на перехрестя нерівнозначних доріг, не надала перевагу в русі транспортному засобу Ford, що рухався головною дорогою, і спричинила зіткнення.

На порушницю було складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).

Нагадуємо, що згідно з пунктом 16.11 Правил дорожнього руху України, водій транспортного засобу, який рухається по другорядній дорозі, повинен надати перевагу транспортним засобам, що наближаються по головній дорозі.

Залишайтеся уважними на дорозі та дотримуйтесь правил дорожнього руху!