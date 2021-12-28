Вакцинація для всієї сім’ї

Припустимо, ваш малюк вже не малюк, і основна частина вакцинації вже проведена. Але щеплення залишаються актуальними для сім’ї, навіть коли діти підросли. Більше того, вакцинація необхідна і дорослим. Які щеплення робити і чому після 50 років варто зробити щеплення від вітрянки – читайте в цій статті.

Які ревакцинації потрібно зробити дитині віком від 2 до 18 років?

Отже, якщо ви точно дотримувалися календаря щеплень, від 2 до 6 років вашій дитині щеплення не знадобляться.

У 6 років необхідно провести ревакцинацію проти кору, краснухи, паротиту.

У 6-7 років проводиться друга ревакцинація проти дифтерії, правця та поліомієліту.

У 14 років проводиться третя ревакцинація поліомієліту, а в 16 – проти дифтерії та правця.

Крім того, дітей, як і дорослих, потрібно щеплювати проти грипу та кліщового енцефаліту.

Що, якщо ми відстали від графіка вакцинації?

Існує правило: вакцинація відновлюється з того місця, на якому вона була перервана. Навіть якщо у дитини є лише одне щеплення від гепатиту B, вакцинація вже не починається наново, а продовжується.

Зверніться до педіатра, щоб відновити графік вакцинації дитини. Варто пам’ятати, що багато вакцин розраховані на маленьких дітей, і дошкільника, можливо, доведеться щеплювати інакше.

Що робити, якщо дитина вже перехворіла на одну з інфекцій, від яких захищає щеплення?

Якщо дитина перехворіла, а специфічний імунітет вже ослаб, вакцинація створить міцніший захист надалі. Це називається “бустерна вакцинація”. Якщо дитина перехворіла і її специфічний імунітет залишається міцним, він просто впорається з дозою антигену, яка є у вакцині, і вона не завдасть жодної шкоди. Іншими словами, можна спокійно прищеплювати потрійною вакциною від кору, паротиту та краснухи дитину, яка перехворіла на одну з цих хвороб (наприклад, краснуху).

Чи потрібно робити щеплення від грипу, і якщо так, то які?

ВООЗ відносить до групи ризику дітей від 6 місяців до 8 років, дорослих старше 65 років та людей, які страждають на хронічні захворювання. Найкорисніша вакцинація для людей похилого віку: вона достовірно знижує частоту запалення легенів та смерті від грипу або пневмонії. Але щепитися є сенс усім. Склад вакцини змінюється щороку, оскільки Всесвітня Організація Охорони Здоров’я щорічно вибирає трьох найімовірніших кандидатів у «штами року» та формує вакцини саме проти цих штамів. Як правило, прогноз буває вірним. Щеплення від грипу потрібно робити щороку у вересні, перед початком епідемічного сезону.

Навіщо потрібна ревакцинація дорослих проти дитячих хвороб?

Кір, краснуха, дифтерія, вітрянка, паротит, поліомієліт – на ці хвороби можуть хворіти і дорослі. До епохи масової вакцинації люди майже обов’язково зустрічалися з ними в дитинстві і або вмирали, або набували довічного імунітету. Тепер дітям роблять щеплення, і вони хворіють рідше та слабше. Але вакцинація не дає гарантії довічного захисту. Тому ймовірність захворіти на «дитячу» хворобу для дорослого зараз не нижче, ніж для дитини. Потрібна ревакцинація, яка має проводитися раз на 10 років.

Чому ревакцинація дорослих актуальна та необхідна?

Захворюваність на багато інфекцій у наш час зростає. Дорослі хворіють тяжко. Смертність здорових дорослих людей від вітрянки у 30-40 разів вища, ніж у дітей 5-9 років. Кір у дорослих старше 20 років набагато частіше викликає енцефаліт.

Кір і вітрянка дуже заразні. Ви можете захворіти, навіть просто перебуваючи в одному вагоні поїзда з хворою дитиною або дорослою.

Чи потрібно дізнаватися, від чого я щеплений?

В принципі, людина може перевірити, чи є в неї антитіла до конкретних захворювань. Антитіла (IgG, імуноглобуліни типу G) – це білки, що атакують бактерії або віруси, коли вони намагаються заразити організм. Однак ці аналізи дорогі, і робити їх необов’язково.

Якщо у вас є сумніви, що щеплення було, краще його повторити. Так, ревакцинація проти кору необхідна всім, хто народився до 1990 року, оскільки за сучасними стандартами дітям потрібно два щеплення, а до 1990 року робили лише одне.

Якщо ви прищепилися від хвороби, до якої у вас є імунітет, це не завдасть шкоди – антитіла захистять вас і від тих агентів, які є у вакцині.

Чи можна вводити кілька вакцин одразу?

Так. Як і дітям, дорослим можна вводити кілька вакцин за один раз. Важливо лише знати, які їх сумісні, а які ні. Завітайте до лікаря, і він допоможе вам скласти індивідуальний графік щеплень. Можливо, лікар порекомендує і якісь інші вакцинації, наприклад, тим, хто буває в Африці, потрібне щеплення від менінгококу та жовтої лихоманки, а якщо у вас проблеми з печінкою — від гепатиту А.

Які щеплення потрібні старшим людям?

Після 50 років – ревакцинація проти вітрянки. Несподівано? Так, але вірус вітрянки може викликати у літніх неприємну хворобу — оперізуючий лишай. Щеплення потрібне, навіть якщо ви хворіли на вітрянку.

Хіб-інфекція та пневмококова інфекція. Це інфекції, які можуть спричинити тяжкі ускладнення, що збільшують смертність при ГРВІ. Щеплення потрібне людям у групі ризику: дорослим старше 65 років та людям у будь-якому віці з хронічними захворюваннями печінки, органів дихання, цукровим діабетом, імунодефіцитами.

Ми однозначно виступаємо за щеплення – дітям та дорослим. Захистимося від контрольованих інфекцій разом і не дамо впасти колективному імунітету — не кажучи вже про індивідуальне.

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