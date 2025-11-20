Зеленський: Пошуково-рятувальні роботи у Тернополі тривають — 26 загиблих, 22 людини ще шукають

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошуково-рятувальні роботи в Тернополі тривають після ракетного удару, завданого російськими військовими. Станом на ранок 20 листопада, відомо про 26 загиблих, серед яких троє дітей. Також 22 людини досі вважаються зниклими безвісти, і пошук триває.

Рятувальники продовжують працювати в складних умовах, де через значні руйнування і роздробленість конструкцій можливість проводити роботи вручну ускладнює пошук. Для цього на місце було залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України.

Зеленський висловив подяку рятувальникам, медикам і поліцейським, які працюють на місці безперервно вже більше доби, та зазначив, що їхня робота є надзвичайно важливою для надання порятунку та допомоги постраждалим.

“Я дякую всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно. Рятувальники, медики, поліцейські – дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки Росії, весь терор наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу.”, — зазначив президент.