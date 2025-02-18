Сьогодні Рада оборони Тернопільської області ухвалила рішення щодо запровадження з 20 лютого 2025 року додаткових заходів під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відповідне рішення оприлюднив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Вячеслав Негода.

Відповідно до ухвалених заходів:

📌 Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад мають забезпечити постійну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо хвилини мовчання у закладах, організаціях, установах та підприємствах громади.

📌 Поліція спільно з районними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування вживатиме заходів щодо зупинки транспорту (за винятком екстрених служб) під час хвилини мовчання в межах населених пунктів адміністративних центрів територіальних громад.

📌 У разі оголошення сигналів цивільного захисту ,,Увага всім” чи ,,Повітряна тривога” громадяни повинні дотримуватись встановленого алгоритму дій при загрозі чи надзвичайних ситуаціях.

Загальнонаціональна хвилина мовчання – це момент єднання, коли кожен українець може і повинен зупинитися, схилити голову та вшанувати пам’ять загиблих героїв. Це не просто символ, а прояв нашої спільної пам’яті та незламності.

Влада області закликає всіх громадян проявити свідомість і долучитися до вшанування захисників України.