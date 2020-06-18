Учасник гурту TVORCHI Джеффрі – голос нової української музики

Джеффрі – голос нової української музики. Учасник гурту TVORCHI, що в колективні відповідає саме за вокал, народився в Нігерії і переїхав в Україну для навчання в університеті. Сама доля звела його з Андрієм – іншим рівноправним учасником TVORCHI. Артисти познайомились просто на вулиці і вже два роки створюють українську музику нової хвилі, почувши яку всі дивуються, що це саунд made in Ukraine.

– Що для вас означає поняття «нова маскулінність»? Яким має бути «справжній чоловік»?

— Я вважаю, що наразі немає якогось конкретного стандарту, як має виглядати чоловік, чи що він повинен робити, щоб сприйматись як «справжній». І я навіть не впевнений, що згоден з таким поняттям. На мою думку, не може існувати єдиної формули, за якою слід вимірювати чоловічу «справжність». Він, як і будь-яка людина, має виражати себе в будь-який спосіб, який для цього обере.

Така фраза – це більше про те, як тебе бачать оточуючі. Особисто мені не надто важливо, як мене сприймають інші люди, якщо мені подобається, як я виглядаю, і що відчуваю.

Звідси ж моє розуміння поняття нової маскулінності – це про свободу вираження чоловіка та його особисті відчуття.

– Які життєві уроки дали вам батьки?

— Мої батьки навчали мене бути дуже толерантним, розуміючим, відкритим до інших людей. А також дуже самодисциплінованим і чесним. Це речі, які ми застосовуємо у своєму повсякденному житті, і, я думаю, в будь-якій ситуації про них обов’язково потрібно пам’ятати.

– У вас був поворотний момент, після якого можна ділити життя на «до» і «після»?

— Я точно можу розділити своє життя на «до» і «після» приїзду в Україну. Коли приїхав сюди, почувався просто справжнім чужоземцем. Мій досвід тут був непростим, але зараз все тільки почало складатися, саме тоді, коли я почав виражатися завдяки мистецтву, яке я створюю. Вдячний, що маю можливість займатися музикою та проявлятися у повній мірі.

– Що найбільше вас драйвить: в житті, роботі, стосунках?

— Довіра – це те, що найбільше драйвить мене в моєму житті, в моїй роботі та в моїх стосунках. Без неї я не думаю, що працював би, зустрічався або навіть мав друзів.

Коли довіра до когось чи чогось зникає, то ця людина або річ просто стає непомітною для мене.

– Як вам здається, ви вже знайшли себе?

— Вірю, що знайшов себе і свою мету в житті. Відтоді, як пам’ятаю себе, і до переїзду в Україну я перебував у пошуку, пробував багато речей. В той період бачив багато людей навколо, які не могли знайти себе, а, відповідно, вони не могли показати комусь іншому правильний шлях. Тож пошук себе, на мою думку, пов’язаний із нашим середовищем, ось чому дуже важливо довіряти людям, які весь час знаходяться поруч.

– Якими критеріями ви вимірюєте успіх?

— Я вимірюю успіх тим, яким чином він був отриманий, і як впливає на інших людей. Багато хто вважає себе успішними, але характер успіху декого з цих людей – це не приклад для наслідування, на мою думку. Приміром, є люди, які досягають свого «успіху» завдяки криміналу, але я б не радив цього нікому, а, навпаки, застерігав би від таких речей.

– Як виглядає ваш стандартний день?

— Мій звичайний день складається з роботи над музикою, треками, а також простих речей, які мені подобаються. Наприклад, я дуже люблю просто попивати чай і займатися своїми справами без будь-якого стресу.

– Які якості в партнері для вас важливі?

— Найважливіші речі у стосунках для мене – це довіра, повага та любов. Без них я не впевнений, що люди взагалі можуть будувати щось спільне. Партнери повинні мати можливість довіряти і поважати одне одного та приймати себе такими, які вони є, з усіма навіть не дуже приємними моментами.

– Яка людина ніколи не буде з вами поруч? — Я не думаю, що в моєму колі спілкування може зв’явитись расист чи хтось, хто не поважає мої цінності. Навіть сумніваюся, що взагалі мав би конект з такими людьми. – Від чого б ви не відмовилися ні за що в світі? — Від шоколаду (сміється). А якщо серйозно, то я не уявляю свого життя без моєї родини. Саме вони зробили мене тим, хто я є сьогодні. Джерело