Сімейний скандал на Тернопільщині завершився смертю

Про сварку та бійку в приватному будинку на лінію “102″ 16 червня близько 22:30 повідомили жителі Кременця. На місце ймовірного правопорушення виїжджала слідчо-оперативна група та працівники сектору реагування патрульної поліції.

Проте, коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, то виявили бездиханного чоловіка, 1963 року народження. За словами його дружини, потерпілий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав кричати до неї та сина і спробував їх бити.

Родичі намагалися всіляко заспокоїти дебошира. В якийсь момент чоловікові стало погано і він притих. На місце події виїжджала й бригада екстреної меддопомоги, але лікарі констатували його смерть.

При огляді тіла експерт слідів насильницької смерті не виявив, але причина нещастя стане відома після проведення судово-медичної експертизи.

Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “природна смерть”. Триває слідство.