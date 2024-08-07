Майже 314 млн грн військового збору отримав бюджет від платників Тернопільщини

Упродовж семи місяців цього року до бюджету від платників області надійшло 313,9 млн грн військового збору. Надходження перевищили показник січня-липня 2023року на 26,6 млн гривень. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Лише у липні Тернопільщина спрямувала до бюджету 46,5 млн грн військового збору.

Нагадаємо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.