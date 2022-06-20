Бригада з Тернополя нищить росіян з американських гаубиць (фото)

Ось так нищить окупантів 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола з Тернополя з американських гаубиць М-777. Фото опублікував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Цілями ЗСУ переважно є артилерійські підрозділи росіян. Наші воїни наносять вогневе ураження й по живій силі противника.

Захисники України кажуть, що 155мм гаубиці М-777 – це грізна сила, висока маневреність і потужна міць. Ворог постійно полює за ними і не шкодує для їх ураження ні ракет, ні снарядів.