Тернопільська влада під час війни вирішила збудувати золотий водоспад

Під час війни у Тернополі місцева влада вирішила побудувати декоративну ландшафтну композицію “Золотий водоспад”.

Управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради провело дві закупівлі, щодо влаштування декоративної ландшафтної композиції «Золотий водоспад» по вул. Є. Коновальця (мікрорайон «Канада») в м. Тернополі.

– Спочатку витратили 12 тис. грн. на обстеження місця встановлення, а пізніше майже 200 тис. грн. власне на сам золотий водоспад. Кажуть що це продовження арт напрямку сучасного мистецтва «пшонка стайл» (“золотий унітаз” чи “жлоб-ART”). Армії міська рада теж помагає, але ж ми не можемо жити одною війною, чи як?, – написав на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук» інженер з міського будівництва та господарства Степан Грушко.

Переможцем тендеру став ФОП Черній Руслан Михайлович. Роботи ним мають бути виконані до 31 грудня 2022 року.

Як бачимо, гроші на декоративні ландшафтні композиції у міському бюджеті є, а щоби зробити, до прикладу, дорогу по тій ж вулиці Є. Коновальця між будинками 14, 16 та 20, якою у мирний час проходить тисячі дітей до 23-ї школи і яка останніх років десять нагадує прифронтову, як виявляється, – немає. Ось так і живемо…



