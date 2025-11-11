Перше підприємство з Тернопільщини – на шляху до АЕО-Б

Тернопільська митниця постійно працює над розвитком прозорої та ефективної взаємодії з бізнесом, сприяючи підвищенню безпечності і надійності зовнішньоекономічної діяльності. В межах такої взаємодії відбулася робоча зустріч посадових осіб управління забезпечення митного контролю та оформлення з керівництвом ТОВ «Бондіолі і Павезі Україна».

Під час зустрічі обговорили практичне застосування переваг статусу авторизованого економічного оператора (АЕО), результати співпраці та особливості підготовки документів для отримання авторизації типу АЕО-Б, що підтверджує безпеку та надійність бізнес-процесів.

Представники митниці надали підприємству роз’яснення щодо організаційних та практичних аспектів програми АЕО, а також рекомендації щодо більш ефективного використання наявних спрощень. Відкрите обговорення дало змогу окреслити конкретні кроки для подальшої роботи і підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

«Наша роль не обмежується перевірками. Ми радимо, консультуємо та допомагаємо підприємствам на шляху до отримання статусів АЕО-С та АЕО-Б. Це, як на мене, спільна робота митниці та бізнесу, коли компанія відповідно до наших рекомендацій налаштовує процеси так, щоб вони були безпечними і конкурентоспроможними на міжнародному ринку», – каже заступник начальника управління-начальник відділу взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації управління забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці Тарас Зань.

Нагадаємо, що ТОВ «Бондіолі і Павезі Україна» вже має статус АЕО-С, спрощення, передбачені Митним кодексом України та Конвенцією про процедуру спільного транзиту, які дозволяють скорочувати час митного оформлення, оптимізувати логістику та зменшувати витрати при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Отримання статусу АЕО-Б стане наступним кроком для підприємства на шляху до підтвердження безпеки і надійності підприємства.

Тернопільська митниця готова бути надійним партнером для компаній, які прагнуть підвищувати прозорість і ефективність своєї діяльності. Це надійні та відповідальні учасники зовнішньоекономічної діяльності, що не лише дотримуються законодавства, а й постійно вдосконалюють свої процеси та стандарти роботи. Саме такі підприємства стають прикладом того, як український бізнес інтегрується у європейський простір.