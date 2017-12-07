Спонсор “Новоросії” будує храми на Тернопільщині

Про будівництво нових храмів Української православної церкви Московського патріархату заявив Митрополит Онуфрій на Архиєрейському Соборі Російської православної церкви у Москві. У столиці окупанта українських земель Онуфрій перебував з 29 листопада по 2 грудня.

Звітуючи про досягнення московської церкви в Україні, митрополит Онуфрій повідомив, що у Тернопільській, Рівненській та Волинській областях будуються нові храми у селах, де громади, вирішили змінити церковну юрисдикцію. Будівництво цих храмів проводиться за рахунок благодійного фонду “Фавор”. За даними сайту фонду “Фавор”, на Тернопільщині московська православна церква здійснює будівництво двох храмів – у селі Катеринівка Кременецького району та у селі Котюжини Збаразького району.

Усі дозвільні документи на будову цих двох храмів внормовані. Проте чимало запитань викликає джерело їх фінансування. Дійсно, офіційно збором коштів, аби збудувати церкви займається православний благодійний фонд УПЦ МП «Фавор». Його засновником є досить не бідна людина — уродженець та мешканець Донецька, власник вугільного та промислового гіганта «Coal Energy S.A.» Вишневецький Віктор Вікторович.

Окрім того, стосовно пана Вишнівецького проводились перевірки у рамках кримінального провадження за обвинуваченням у фінансуванні тероризму. Вишневецький також є одним із засновників та основний спонсор Інформаційного агентства «Спілка Православних Журналістів». Саме діяльністю цієї ГО на початку цього року активно зацікавилася СБУ. Так звані журнаілсти ції спілки займалися розпалюванням міжконфесійного вогню.

Окрім того, Вищневецькому підконтрольна підконтрольна неурядова організація «Громадський Правозахист», котра відстоює інтереси УПЦ МП в міжнародних інстанціях.

Керує же благодійним фондом «Фавор», що будує храм в Катеринівці, згідно реєстру Міністерства юстиції, також уродженка Донеччини – Лафазан Олена Олексіївна. Ця жінка у 2014 році брала участь у виборах до Верховної Ради України за списками «Опозиційного блоку».

Овід