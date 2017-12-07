Тернополяни поскаржились Петру Порошенку на дії міського голови Сергія Надала

27 листопада 2017 року Тернополянами було подано звернення до Президента України Петра Порошенка з копіями до Віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка, Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерак, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, Керівника НАБУ Ситника Артема, Голови Державної архітектурно-будівельна інспекції України Кудрявцева Олексія та Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з приводу реалізації проекту торфяних котелень та незаконного будівництва у парку Національного Відродження. Тернополяни щиро вірять, що можновладці прореагують та зупинять дії місцевої влади, що не враховують інтереси громади.

Відкритий лист

Шановний Петре Олексійовичу

Стаття 50 Конституції України проголошує: “Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля ”

Тернопільською міською радою у супереч інтересів громади міста без попереднього обговорення з громадою з січня 2017 до сьогодні почалася реалізація проекту переводу міських котелень з природного газу на торф.

Усі 7 котелень знаходяться у житлових районах міста. Поруч з знаходиться в небезпечній близькості від багатоповерхівок та розташован0 більше 30 шкіл та дитячих садочків.

Ми не безпідставно вважаємо, що значну екологічну небезпеку становить проект переобладнання найбільших газових котелень м. Тернополя на торф’яне паливо. Викиди парникових газів збільшуються у 20 разів. У повітря будуть потрапляти тони пилу з важкими металами. Підтвердження – фото гори золи з однієї торф’яної котельні, що працювала в тестовому режимі (додаток 7). За опалювальний сезон буде спалено 1386000 тон торфу (22 тони торфу в день на одній котельні). Повідомляємо Вас, що нас, як жителів Тернополя турбує цей проект вважаємо його небезпечним для здоров’я людей. Котельні до найближчого дому від торф’яної труби висотою 22 м. всього від 8 м. Найбільша віддаль від багатоповерхівки до торф’яної котельні становить 35 м, до садочків віддстань складає 30-70 м.

Через невірно оформлені документи та відповідне оскарження декларації на початок будівельних робіт проекту «Реконструкція котельні по вул.. Київська 3 с» згідно відповіді Інспекції Архбудконтролю від 23 02 2017 року декларацію № ТП 083162162024 (додаток 8) було скасовано, хоча згодом декларації неодноразово поновлювались на даний об’єкт.

В оцінці впливу на довкілля даного проекту не вказані розрахунки зон розсіювання, одиниці вимірювання зон розсіювання, не врахована небезпечна близькість до дитячих садків, житлових багатоповерхівок та медичних закладів. По факту перевищення службовими особами своїх повноважень в процесі реалізації проекту переоснащення найбільших газових котелень в житлових районах на торф відкрито кримінальне провадження з внесення матеріалів справи в ЄРДР. На даний момент ведеться досудове розслідування і доводиться закупівля торфу по ціні вдвічі вищій за ринкову. гідно з наявними накладними «Тернопільміськтеплокомуненерго» закуповувало торф за ціною 2100 гривень за тонну з ПДВ. Хоча Державний концерн «Укрторф» і Державне підприємство «Волиньторф» (Волинської області) пропонує ціну 768 гривень за тонну.

Таким чином, загалом за торф було сплачено: 21 549,9 тонн * 2100 грн. = 45 254 790 гривень. Це свідчить про те, що тернопільська влада вкрала в громади приблизно 28 мільйонів гривень!

Підтвердження – відповідь прокуратури Тернопільської області від 26.10.2017 №042/2—49-17 (додаток 9).

Свідомо замовником КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та проектантом ТОВ “Фірма “Промгазтехнологія” (ЄДРПОУ 30594998) занижувалась категорія складності об’єкту будівництва та клас екологічних наслідків, щоб обійти громадські слухання

5 котелень на торфі попри це здійснювали роботу весь минулий опалювальний сезон без дозволу на викиди ,чим вже принесли шкоду екології нашого міста. Підтвердження: відповідь «Тернопільської обласної державної організації управління екології та природніх ресурсів» від 04.10.2017 (додаток 10).

Попри це проведені 24 вересня 2017 року громадські слухання навіть не були виставлені на голосування на сесії ТМР, посилаючись на відповідь Тернопільської Міської Ради від 25.10.2017 р. (додаток 11), що суперечить «Положенню про громадські слухання у м Тернополі», хоча проект був поданий депутатами ТМР (додатки 12-13).

Роботи по реалізації переобладнання газових котелень на торф’яне паливо проводяться з суттєвими порушеннями, зокрема невірно оформлені містобудівні умови та не вказані в документах мехі та одиниці викидів та в повній закритості від громадськості

Велике наше занепокоєння викликає позиція керівництва Тернопільської міської ради та керівництва КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», які жодним чином не реагують на запити громади та прохання про отримання проектно-кошторисної документації та інформації про фінансування даного об’єкту. Досі не надано жодної сторінки проектно-кошторисної документації і інформації про фінансування даного об’єкту для ознайомлення громадськості.

Цій проект суперечить вимогам Паризької кліматичної угоді, що до зменшення викидів парникових газів, яку Україна ратифікувала.

Відповідно до ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Тому вважаємо, що економічні пріоритети від реалізації проектів забруднення навколишнього середовища викидами від торфу не можуть ставитися вище прав мешканців на безпечне для життя та здоров’я довкілля.

З огляду на вище викладене уклінно просимо Вас:

1. зобов’язати відповідні інстанції не поновлювати декларації для сумнівних об’єктів і відкликати існуючі документи, що дозволяли б реалізацію будівництва та експлуатації.

2. зупинити та заборонити переобладнання газових котелень на торф з огляду на велику екологічну небезпеку для життєдіяльності людей, які знаходяться в небезпечній близькості до 7 найбільших газових котелень, котрі переобладнують на торф, а це понад 50 000 мешканців м. Тернопіль.

3. провести розслідування усіх зазначених фактів порушень та притягнути винних осіб до відповідальності згідно Законів України.

4. Повідомляти нас про результати перевірок та висновків експертів, результатів проведених слідчих дій та рішень судів щодо осіб фігурантів даних справ.

Просимо Вас підтримати громаду міста та зберегти ЄВРОПЕЙСЬКІ цінності.

У випадку ігнорування нашого звернення переадресуємо наше прохання про допомогу у європейські інстанції, що стоять на захисті екологічних та людських цінностей.