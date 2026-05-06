3,5 мільярда гривень до державного бюджету – результат роботи Тернопільської митниці з початку року

З початку 2026 року Тернопільською митницею до держбюджету адміністровано 3,46 млрд грн митних платежів.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 1 млрд гривень або майже на 40%.

Основну частину надходжень забезпечили:

податок на додану вартість – 3,05 млрд гривень;

мито – 315,6 млн гривень;

акцизний податок – 84,7 млн гривень.

Середньоденні надходження до бюджету становлять 40,7 млн гривень.

Найбільші обсяги платежів забезпечили наступні категорії товрів:

трактори;

легкові автомобілі;

інсектициди та гербіциди;

полімери етилену;

прокат із вуглецевої сталі.

Окремо варто відзначити результати квітня 2026 року.

Упродовж місяця Тернопільською митницею адміністровано понад 1 млрд гривень.

У порівнянні з квітнем 2025 року надходження зросли на 444 млн грн або на 72,3%.

Середньоденні надходження у квітні становили 48,1 млн гривень.

Досягти таких результатів вдалося завдяки злагодженій роботі митниці та відповідальній співпраці бізнесу, який сумлінно дотримується вимог митного законодавства та забезпечує стабільну зовнішньоекономічну діяльність.