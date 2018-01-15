Список Героїв спортивного року Тернопільщини
Відділення НОК України в Тернопільській області визначило лауреатів традиційного опитування «Герої спортивного року Тернопільщини» за підсумками 2017 року. Ось хто, на думку членів виконавчого комітету і представників засобів масової інформації, які спеціалізуються у спортивній журналістиці, удостоївся честі бути відзначеним.
Номінація «Найкращий спортсмен»
Андрій АНТОНЮК — майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонатів Європи та світу з греко-римської боротьби серед атлетів віком до 23-х років, студент Тернопільського національного економічного університету.
Іван ПАНАСЮК — майстер спорту, чемпіон України з легкої атлетики в метанні диска, учасник командного чемпіонату Європи.
Віталій ГРИНІВ — мсмк, срібний призер етапу Кубка світу з велосипедного спорту на треку, студент ТНЕУ.
Номінація «Найкраща спортсменка»
Анастасія МЕРКУШИНА — мсмк, срібна призерка чемпіонату світу з біатлону в естафеті.
Наталія СТРЕБКОВА — мсмк, срібна призерка чемпіонату Європи з легкої атлетики серед спортсменів віком до 23-х років, чемпіонка і рекордсменка України.
Марія ХЛЯН — мсмк, срібна призерка чемпіонату Європи з важкої атлетики.
Номінація «Найкращий тренер»
Ірина МЕРКУШИНА — заслужений тренер України з біатлону, викладач ТНЕУ.
Віталій ЛІЩИНСЬКИЙ — старший тренер Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби, майстер спорту міжнародного класу.
Віктор СИМІВ — заслужений тренер України з важкої атлетики.
Номінація «Олімпійська надія»
Анастасія БАЧИНСЬКА — мс, чемпіонка України зі спортивної гімнастики, фіналістка XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, вихованка Тернопільської КДЮСШ №2.
Василь МАКУХ — мс, переможець і призер юнацького та юніорського чемпіонатів України з легкої атлетики в бігу на 100 і 200 метрів, учасник юнацького чемпіонату світу, вихованець Тернопільської ОДЮСШ, студент коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ.
Михайло САВИЦЬКИЙ — мс, переможець юніорського чемпіонату України з санного спорту, шосте місце на юніорському чемпіонаті світу в естафеті, вихованець Кременецької ОДЮСШ із санного спорту.
Номінація «Найкраща команда в ігрових видах спорту»
«Галичанка-ТНЕУ-Гадз» — четверте місце в чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд суперліги, фіналіст Кубка і Суперкубка України (тренер Віктор ТУРКУЛА).
«Університет-ТНЕУ» — срібний призер чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги із регбі-7 (тренер Едуард МАЛЯР).
«Педуніверситет-Енерго» — переможець чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги (тренер Василь ГРАБОВЕНКО).
Номінація «Сильні духом»
Марія КОРНІЙЧУК — мс з боротьби дзюдо (вади слуху), срібна призерка в особистому і чемпіонка в командному заліках XXIII літніх Дефлімпійських ігор у Туреччині.
Іван ШКВАРЛО — заслужений майстер спорту, чемпіон світу з футболу серед спортсменів із наслідками ДЦП в Аргентині.
Тарас РАДЬ — мсмк, триразовий срібний призер чемпіонату світу з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату в Німеччині, друге місце в загальному заліку Кубка світу.
Номінація «Разом з олімпійцями»
Анастасія НАКОНЕЧНА — мс, срібна призерка чемпіонатів України і Європи з пауерліфтингу серед юніорок.
Олег ПЕТРЕНКО — мс, чемпіон світу з армспорту серед юніорів.
Олег ПРОКОПІВ — чемпіон України з фрі-файту серед юніорів.
Богдан ТОЛЬПА — кмс, переможець чемпіонатів України і світу з гирьового спорту серед дорослих і юніорів.
Номінація «За відданість олімпійському руху»
Яків КУБЕЙ — колишній завідувач відділу фізичної культури і спорту Борщівської РДА, ветеран спорту.
Володимир ПЛАСКОНІС — заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України з греко-римської боротьби, ветеран спорту.
Ігор МАМАЛИГА — директор Заліщицького районного комунального підприємства «Колос», керівник районного осередку НОК України, почесний працівник фізичної культури і спорту України, ветеран спорту.
Номінація «Найкращий організатор спортивно-масових заходів»
Тернопільський національний економічний університет — за організацію масових фізкультурно-спортивних заходів під егідою НОК України «Університетська миля», «Морська миля», дитячих змагань із дзюдо (ректор Андрій КРИСОВАТИЙ).
Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення — за організацію і підтримку масових фізкультурно-спортивних стартів під егідою НОК України (директорка Галина ФЕДОРОВИЧ).
Номінація «Спортивна журналістика»
Богдан ДІКАЛЬЧУК — заступник головного редактора, спортивний оглядач газети «Вільне життя плюс»
Юрій ЛУГОВИЙ — ведучий радіопрограм Тернопільської регіональної дирекції ПАТ НСТУ.
Юрій ВІТИК — старший викладач Заліщицького аграрного коледжу імені Є. Храпливого — за серію фоторепортажів і матеріалів на олімпійську тематику до районної газети «Колос».
На фото: вгорі — найкраща біатлоністка Тернопільщини Анастасія МЕРКУШИНА; інші найкращі спортсмени — Андрій АНТОНЮК, Іван ПАНАСЮК, Віталій ГРИНІВ, Наталія СТРЕЕКОВА і Марія ХЛЯН.