Новини Тернополя 

Тернопільський екс-нардеп Олексій Кайда став вдруге батьком

Redaktor 74 Views Прокоментуй!


Тернопільський екс-нардеп, колишній голова Тернопільської обласної ради, нині заступник міського голови Івано-Франківська Олексій Кайда поділився радісною звісткою у мережі Фейсбук.

  • 2018 рік почався успішно! Донечка! – пише він.

Нагадаємо, влітку 2017 року Олексій Кайда одружився втретє. Його обраницею стала Наталія Дубас, яка очолює один із відділів Тернопільської обласної ради.

Чоловік має сина Богодара від першого шлюбу з Оксаною Багнюк, який тривав 18 років. У листопаді 2016 року Олексій Петрович розлучився з олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою світу з біатлону Оленою Підгрушною, яка була його другою дружиною.

У теперішньої дружини Наталії є донька Діана Ігорівна.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *