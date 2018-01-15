Тернопільський екс-нардеп Олексій Кайда став вдруге батьком



Тернопільський екс-нардеп, колишній голова Тернопільської обласної ради, нині заступник міського голови Івано-Франківська Олексій Кайда поділився радісною звісткою у мережі Фейсбук.

2018 рік почався успішно! Донечка! – пише він.

Нагадаємо, влітку 2017 року Олексій Кайда одружився втретє. Його обраницею стала Наталія Дубас, яка очолює один із відділів Тернопільської обласної ради.

Чоловік має сина Богодара від першого шлюбу з Оксаною Багнюк, який тривав 18 років. У листопаді 2016 року Олексій Петрович розлучився з олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою світу з біатлону Оленою Підгрушною, яка була його другою дружиною.

У теперішньої дружини Наталії є донька Діана Ігорівна.