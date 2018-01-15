Ілюстрована історія: виходить друком унікальна книга про село в Тернопільському районі

До 106-ої річниці з дня народження видатного діяча українського національно-патріотичного руху Ярослава Стецька в тернопільському видавництві “Мандрівець” виходить унікальна книга “Ілюстрована історія села Великий Глибочок”.

Нове видання — це фотоальбом-енциклопедія з опублікованими результатами міжнародних археологічних експедицій на території Великого Глибочка впродовж багатьох років. У книзі вперше висвітлено історію походження назви села. На сторінках — багато розповідей та світлин про історичні події від заснування села до нині. Велику увагу автор книги Мирон Сагайдак зосередив на біографії Я. Стецька. Окремо йдеться про перші в світі музеї Ярослава і Слави Стецьків та Петра Медведика.

Книгу надрукують на високоякісному крейдяному папері з кольоровими ілюстраціями на 250 сторінках.

Вартість книги — 500 гривень.