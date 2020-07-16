Цього літа в Тернопільському сімейному клубі “Промінчики” відкриті групи повного дня для молодших школярів і працюють вони з 9.00 до 18.00 год.

Зараз добігає кінця англомовна зміна «Академія супергероїв», і вже з понеділка діти поринуть у захоплюючий “Тиждень професій”.

Ми проводили цю зміну кілька разів, і діти завжди від неї у захваті, — розповідає керівник клубу «Промінчики» Тетяна Іменнова.— Їм дуже цікаво приміряти на себе різні дорослі професії: лікаря, кухаря, художника-ілюстратора‍, детектива, фокусника. І навіть такі екзотичні професії, як гейм-тестер, рятувальник пінгвінів чи слухач сиру. Виявляється, в світі існують і такі професії. У сімейному клубі “Промінчики” все по-дорослому, для учнів розробили спеціальні трудові книжки, гроші, видають “зарплату”. Під час англомовного “Тижня професій” діти будуть знайомитися з цікавими професіями одночасно двома мовами — українською і англійською. Хочете отримати персональну знижку і дізнатися більше деталей про табір? Пишіть на сторінку “Промінчиків” у Фейсбуці. А як ваша дитина проводить літні канікули в місті? Поділіться, будь ласка, у коментарях до статті.