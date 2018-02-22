Неприємно, що тема із санками набуває політичного змісту, – саночник Андрій Мандзій



Саночник з Тернопільщини Андрій Мандзій любить свою справу, тому робить все можливе і не можливе для досягнення результату. Тому й санки сам взявся майструвати, через що у ЗМІ появилось чимало публікацій з політичним підтекстом. Про неприємні відчуття від цього, пише спортсмен у мережі Фейсбук.

Наразі тема саней та санного спорту набула неабиякого розголосу, багато ЗМІ хочуть подивитися, як робили ці санки. Після виходу сюжетів, я бачу, що тема набуває політичного, а не спортивного змісту, що для мене досить неприємно, – каже Андрій.

За його словами, найближчим часом у його команди буде зустріч з Міністром спорту Ігорем Ждановим.

Тому я сподіваюся на краще і знаю, що з новими саньми у новому сезоні, ми покажемо найкращий результат, – обіцяє спортсмен.