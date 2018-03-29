Як теребовлянка відроджує ткацьке ремесло

Знана у нашому краї вишивальниця і писанкарка Надія Семців із Теребовлі азбуку рукоділля перейняла від своєї мами, талановитої майстрині Стефанії Семців. Під її умілим керівництвом у 12 років пані Надія вишила свій перший рушник. З того часу й захопилася цією справою.

2015 року в Тернопільському обласному художньому музеї з нагоди 25-ліття своєї творчої діяльності Надія Семців представила персональну виставку «Великодній рушничок». В експозиції презентувала понад вісім десятків виробів. Однак це була лише частина її вишитих робіт, адже у творчому доробку майстрині є і жіночі та чоловічі сорочки, обрядові рушники, обруси, покривала на ліжка. Писанки, дряпанки та мальованки також прикрасили колекцію теребовлянської умілиці.

Кілька років тому член Національної спілки майстрів народного мистецтва України Надія Семців захопилася ще одним ремеслом – художнім ткацтвом. На верстаті, який придбала на Борщівщині, жінка виготовляє серветки та рушники. Одна з останніх її робіт – рушник довжиною три з половиною метра – вже поїхав на виставку до столиці. А тим часом майстриня працює над втіленням нового творчого задуму – тканого обруса, який хоче прикрасити мережкою.

Художньому ткацтву Надія Петрівна навчає студентів Теребовлянського вищого училища культури. Тішить те, що до її справи пильно приглядається і син-п’ятикласник Олександр. Тож можна сказати з упевненістю, що на Тернопіллі вже невдовзі відродиться призабуте ткацьке ремесло.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА

Фото Івана ПШОНЯКА

Газета “Сільський господар плюс”