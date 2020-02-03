У Зарваниці стартувала арт-студія повітряного пензля

У п’ятницю, 31 січня, в Зарваниці відбулося офіційне відкриття мистецької студії повітряного пензля «Натхнення Зарваниці», створеної за сприяння ректора Марійського духовного центру о. м. Володимира Фірмана та декана Зарваницького о. Володимира Топоровського, а також за кошти отримані з діяльності соціальних підприємств, що діють у Зарваниці.

Організатором та мистецьким керівником художньої школи стала п. Христина Бочан – талановита художниця з Латвії, роботи якої вражають своєю майстерністю і реалістичністю. Її чудові картини та ікони можна побачити у Марійському духовному центрі, дитячому садочку «Джерельце», школі с. Вишнівчик та інших. Розмістилася арт-студія у спеціально підготовленому приміщенні реколекційного будинку для прочан. Першими, хто опановуватиме нову техніку малювання – аерографію, стали дванадцятеро дітей, віком 10-15 років, із Зарваниці та навколишніх сіл. Навчання триватиме 3 місяці і після завершення курсу кожен учасник отримає сертифікат, який засвідчить освоєння ним навиків аерографії.

Розпочалося відкриття зі спільної молитви та освячення нового приміщення студії, яке провели адміністратор МДЦ «Зарваниця» о. Ігор Засійбіда, парох с. Золотої Слободи о. Остап Луців й парох с. Сапови о. Януарій Твердун. Після цього о. Ігор щиро подякував маленьким учням, які виявили бажання навчитися чомусь новому та висловив сподівання, що ця справа допоможе розвивати таланти подаровані Господом кожному.

Відтак п. Христина детальніше розповіла дітям про цю незвичайну художню техніку, ознайомила з аерографом та іншими приладами, якими вони працюватимуть протягом всього курсу. Вже до кінця першого заняття кожен маленький учасник зміг створити свою першу роботу в техніці повітряного пензля.

Довідка: Аерографія (графічна задувка) — техніка нанесення малюнка на поверхню за допомогою аерографа. Цей метод відрізняється від інших методик та технік малювання, повітряним розпилом фарби, яке утворює полотно фарби з неймовірно плавними межами-практично як бачить наше око світ навкруги.

прес-служба Марійського духовного центру