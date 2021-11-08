Термінової допомоги потребує 16-річна Катя Котович з Кременеччини
Катя – із с. Велика Горянка, що входить до Лопушненської ОТГ Кременецького району. Зараз дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні Тернопільської обласної дитячої лікарні. У Каті ускладнення після операції (отолікворея справа, рецидивуючий отогенний менінгіт, герпетична інфекція). На лікування потрібні дуже великі кошти, яких у сім’ї вже немає.
Родичі просять допомогти врятувати життя дитини. Про це повідомив сільський голова з Лопушного Олександр Стецюк.
Номер картки мами Каті: Приватбанк, 5168757414518219, Котович Світлана.
Не будьмо байдужими. Допоможімо дівчинці жити!