Кого у Тернополі захищає суддя Любомира Сливка?

На суд, де відповідач Сергій Надал, не пустили ні депутатів, ні журналістів.



5 листопада о пів на 9 у приміщенні Тернопільського міськрайонного суду відбулося судове засідання за позовом політичної партії «Сила Людей» до міського голови Тернополя.



«Сила Людей» позивається до міського голови Сергія Надала через те, що він публічно, з трибуни сесії міської ради, озвучив брехливу інформацію. Міський голова озвучив, що по Тернопільському обласному осередку «Сила Людей» порушена кримінальна справа про здійснення корупційних порушень при формуванні і використанні виборчого фонду.



Це – брехня та чергова маніпуляція міського голови. Позаяк жодних кримінальних справ про корупційні дії обласного осередку немає.



Проте, сьогодні на саме засідання депутатів від партії «Сила Людей» не пустили. Охорона мотивувала це тим, що зараз карантин і, щоб потрапити на суд, допускають лише офіційних представників сторін.



Пояснення голови обласної організації партії Ігоря Турського, голови міської організації «Сили Людей» Івана Ковалика, депутата міської ради Івана Сороколіта про конституційний принцип гласності судочинства охороною суду ігнорувались.



Не допомогли і цитування Конституції України і Цивільного процесуального кодексу.



Схожі заперечення стосувалися і ЗМІ. Журналістку онлайн-видання «Очевидець. Медіа» Марічки Карабин теж не пустили до зали засідання. Зі слів охоронців, щоб потрапити на розгляд цієї справи необхідно мати клопотання. Хоча судове засідання не було закритим, і, відповідно, такі вибіркові обмеження порушують принципи гласності та свободи слова.



Через перешкоджання доступу до суду було викликано поліцію, яка зафіксувала заяви про порушення.

Суддею у цій справі виступає Любомира Сливка, яка відхилила окреме клопотання адвоката щодо присутності депутатів на судовому засіданні. Команда «Сили Людей» залишає за собою право реагувати на дії судді, яка обмежує гласність судового процесу.

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