Тернопільщина: за січень-листопад платники податків спрямували понад 8 млрд грн ПДФО до бюджетів

Упродовж січня-листопада цього року платники податків Тернопільської області перерахували до Зведеного бюджету України 8 мільярдів 47 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 840 мільйонів гривень більше, ніж за відповідний період минулого року.

Із загальної суми надходжень:

– понад 6,1 млрд грн отримали бюджети територіальних громад області;

– майже 3,1 млрд грн спрямовано до державного бюджету.

Податок на доходи фізичних осіб залишається одним із найважливіших бюджетоутворюючих платежів, який стабільно забезпечує наповнення як державної скарбниці, так і місцевих бюджетів.

Головне управління ДПС у Тернопільській області підкреслює, що вчасне й повне перерахування ПДФО є особистим внеском кожного платника в розбудову громади та держави.