Героїчно завершив свій шлях захисник Петро Гулька з Тернопільщини

Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога наш земляк Гулька Петро Мирославович. Повідомляє тернопільська міська рада.

Героїчно завершив свій шлях на землі на 35-му році життя, виконуючи бойове завдання у Дніпропетровській області. Петро вважався зниклим безвісти з 15 січня 2025 року.

Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.



Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!