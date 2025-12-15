У Тернополі продовжують відновлювати вікна та ремонтувати житлові будинки після обстрілу

У Тернополі тривають роботи з відновлення житлових будинків, закладів освіти та соціальної інфраструктури, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу. Протягом 8-12 грудня основні зусилля були спрямовані на заміну вікон, ремонт житлового фонду та підтримку постраждалих родин.

На вулиці 15 Квітня вже замінено 897 вікон у трьох багатоповерхівках, зокрема в будинку №31, де встановили 379 вікон. Водночас тривають додаткові роботи по замірянню пошкоджених вікон на вулицях 15 Квітня та Стуса.

У будинку на вул. 15 Квітня, 31 тривають ремонти сходових кліток, а також відновлено електро- і теплопостачання. Завершується робота по підключенню холодної води, а також планується ремонт фасаду та ліфтового обладнання. У будинку на вулиці Стуса, 8 триває вивезення пошкоджених конструкцій.

Відновлення також торкнулося освітніх закладів. Повністю завершено заміну вікон у школі №26, а цього тижня планується початок робіт у школі №27. Загалом у школах і дитячих садках міста потрібно замінити 242 вікна та 6 склопакетів.

Постраждалі родини отримують фінансову допомогу: власники 107 квартир, які стали непридатними для проживання, отримали по 15 тисяч гривень на оренду, а 214 власників частково пошкоджених помешкань – по 10 тисяч гривень. Родинам загиблих виплачуються одноразові компенсації у розмірі 100 тисяч гривень. На сьогодні допомогу вже отримали 16 родин загиблих.

Також для тимчасового проживання частини постраждалих організовано прихисток благодійного фонду «Карітас», де наразі перебуває 11 осіб. Водночас триває робота комісії з обстеження житла для оформлення державних компенсацій – наразі оглянуто 523 з 636 заявлених квартир.

Підтримку постраждалим надають також релігійні організації. Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ передала мешканцям пошкоджених будинків 120 сертифікатів на отримання пральних машинок.

Станом на 16:00 12 грудня у медичних закладах міста перебувають семеро постраждалих, серед яких шестеро дорослих і одна дитина.