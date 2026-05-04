У парках Тернополя з’явились «Комашині домівки»

У двох парках Тернополя облаштували «Комашині домівки» – спеціальні конструкції, що сприятимуть збереженню корисних комах і формуванню екологічної культури серед мешканців, повідомляє тернопільська міська рада.

Зокрема, одну таку локацію облаштували у парку Сопільче поблизу терапевтичного саду в японському стилі, ще одну – в парку Національного відродження біля інклюзивного дитячого майданчика.

«Комашина домівка» – це спеціально створена екосистема для безпечного перебування корисних комах-запилювачів, які через урбанізацію частково втрачають природні місця існування. Встановлення таких об’єктів допомагає підтримати екологічний баланс у міському середовищі.

Окрім природоохоронної функції, проєкт має і важливу освітню складову. На кожному будиночку розміщено QR-код, за допомогою якого всі охочі можуть перейти на інтерактивну платформу й дізнатися більше про життя комах та їхню роль у природі.

Комашині будиночки надані компанією «Контінентал Фармерз Груп», а встановило їх КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя».