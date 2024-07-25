Тернопільською митницею видано 4 031сертифікат з перевезення товарів форми EUR.1

Відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом за 6 місяців 2024 року Тернопільською митницею здійснено видачу 4 031 сертифіката з перевезення товару EUR.1.

У п’ятірці країн, до яких здійснено видачу найбільшої кількості EUR.1, – Польща, Італія, Іспанія, Болгарія та Німеччина.

Основну частину підприємств, які змогли отримати переваги при експорті до Європейського Союзу, складають підприємства-виробники власної продукції. Позитивним є те, що експортується не тільки сільськогосподарська сировина, але й товари, які є готовими виробами.

Сертифікат з перевезення товару EUR.1 видається у разі, якщо його потрібно пред’явити як доказ, що товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених Угодою, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита. Тобто сертифікат форми EUR.1 надає українському експортеру можливість для застосування до товарів тарифних преференцій у країнах ЄС – зменшення ставки мита або звільнення від оподаткування митом.