12:22 | 25.07.2024
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Тернопільщина: чергова трагедія на воді

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утоплення

24 липня до оперативно-диспетчерської служби від місцевих жителів надійшло повідомлення про те, що у річці Дністер поблизу села Набережне Золотопотіцької ТГ Чортківського району виявлено тіло без ознак життя.  Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

На місце події прибув черговий караул 9 пожежно-рятувальної частини 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області та представники поліції. Як з’ясувалося, потопельник знаходився за 20 м від берега. Бійці ДСНС за допомогою костюма First Watch RS-1002 та рятувальної мотузки витягнули тіло на берег. 

Це був місцевий житель, 1988 року народження, який вийшов з дому в обідню пору напередодні і не повернувся. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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