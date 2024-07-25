Тернопільщина: чергова трагедія на воді

24 липня до оперативно-диспетчерської служби від місцевих жителів надійшло повідомлення про те, що у річці Дністер поблизу села Набережне Золотопотіцької ТГ Чортківського району виявлено тіло без ознак життя. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

На місце події прибув черговий караул 9 пожежно-рятувальної частини 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області та представники поліції. Як з’ясувалося, потопельник знаходився за 20 м від берега. Бійці ДСНС за допомогою костюма First Watch RS-1002 та рятувальної мотузки витягнули тіло на берег.

Це був місцевий житель, 1988 року народження, який вийшов з дому в обідню пору напередодні і не повернувся. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.