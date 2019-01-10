Митрополит Василій рукоположив нового диякона у Зарваниці

9 січня, у день празника святого первомученика архидиякона Стефана, з пастирським візитом Марійський духовний центр «Зарваниця» відвідав архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк). У церкві Пресвятої Євхаристії митрополит очолив Архиєрейську Божественну Літургію у співслужінні багатьох священиків.

Звернувшись до вірних під час проповіді, митрополит Василій навів приклад духовного подвигу архидиякона Стефана, як ідеальний спосіб вдячності Господу за любов. Також наголосив, що протягом всієї історії нашого народу багато синів віддали життя за своїх товаришів і цим сповнили слова Спасителя, що «немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів». І підсумував, що усі християни повинні завжди визнавати та захищати свою віру в Христа.

В часі Святої Літургії митрополит уділив дияконські свячення випускникові Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого піддиякону Роману Янішевському. Після Богослужіння він привітав новопоставленого диякона, побажав йому святості, ревності у служінні, щоб гідно нести покладену на нього службу в Христовому Винограднику.

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