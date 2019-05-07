Для кого тернопільська Катедра відкрила свої підземелля

Не тільки підземелля, а й вежі. І не тільки для блогерів, а для всіх туристів і жителів Тернополя. Відтепер усі бажаючі можуть потрапити на екскурсію у визначений час, коли не проводяться богослужіння, попередньо звернувшись у ТІЦ \ Туристично-Інформаційний центр м.Тернополя

Характерність крипти Архикатедри і її нетиповість в тому, що вона знаходить не під святилищем храму, а під північним бічним нефом. Зазвичай у криптах проводилися поховання. У крипті Архикатедри поховань не проводили ніколи. Не дійшло до поховань через те, що отці-домініканці, за яких був побудований храм, довго тут не затримались і в 30-х роках 19 століття мусили поступитися храмом на користь єзуїтів. Потім прийшло парафіяльне духовенство. Тобто не було тяглості історії одного власника храму і це стало причиною того, що не було поховань. Єдине функціонування цієї крипти ще в часи Другої світової війни, як госпіталь для німецьких солдатів в боях за визволення Тернополя навесні 1944 року. В радянські часи крипта не використовувалась, була засмічена під час бомбардувань і пізніше закидана різним сміттям.

За спогадами очевидців, підземелля поєднувалося з підземеллями обласного архіву, будівля якого є частиною всього монастирського комплексу Катедри. Крім того, за даними георадарного дослідження подвір’я перед храмом, яке проводили у 2017-му році ГО City Project за підтримки ТМР, було виявлено кілька тунелів, що ймовірно сполучають його із тернопільським замком, підземною церквою сестер Йосифіток під прокуратурою та мережею підземель на майдані Волі.

Щоб розчистити підземні приміщення та облаштувати там музей знадобилося півтора року. І тепер тернополяни і гості міста мають можливість подивитися, як виглядає відреставроване підземелля під Архикатедральним Собором УГКЦ.

У підземеллі-крипті Катедри розмістили експозицію “Тернопіль сакральний”. Вона присвячена культовим спорудам старого Тернополя до Другої світової війни. Через ці споруди екскурсанти вивчають історію сакрального міста, але не лише міста, а й парафії, тобто історії людей, які були складовими цієї парафії, деяких тернополян, яких варто знати. Крім того, експозиція присвячена трьом домінуючим громадам, які мешкали у Тернополі: українській – греко-католицькій парафії, римо-католицькій парафії – польській громаді і єврейській спільноті, яка була значною в місті в той період. Історію співжиття в місті цих трьох громад розповідається через цю експозицію. Це нагода познайомитися з Тернополем, яким він був перед Другою світовою війною.

Тернополяни і туристи мають можливість відвідати не тільки крипту храму, а й піднятися на його південну вежу. До оглядового майданчика ведуть 88 кам’яних сходинок. Приблизно на півдорозі до верху буде перепочинок. Там також облаштовано майданчик, а на стінах вежі розміщені фотографії зруйнованого міста, в тому числі ті, де Катедра зі зруйнованими вежами, без куполів. А подолавши решту сходинок та опинившись на верхньому оглядовому майданчику можна буде побачити, як виглядає Тернопіль з висоти 22 метрів.

У планах – реконструкція куполів храму та облаштування виходу на центральний купол, а також повернення фасаду його історичного вигляду.

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