У Тернополі на Алеї зірок з’явиться зірка «Рятувальникам ДСНС»

«Алея зірок» у центрі Тернополя поповниться новим іменем – «Рятувальникам ДСНС». Таким чином у місті вшанують мужність, героїзм та самовіддану працю українських рятувальників, які щодня ризикують життям заради порятунку інших.

Виготовлять зірку для алеї за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип’яка. Відкриття пам’ятного знаку традиційно відбудеться під час відзначення Дня міста, 15 серпня.

Довідка. «Алея зірок» у Тернополі – унікальний культурний проєкт, започаткований у 2011 році. Вона вшановує відомих діячів культури, мистецтва, спорту, науки, а також героїв нашого часу. Алея розташована в історичному центрі міста й стала популярною туристичною атракцією. Наразі на Алеї встановлені вже 38 зірок.