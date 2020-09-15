На Тернопільщині близько сотні підприємців заблокували поліцейських у магазині,у якому “копи” виписували штраф

Під тиском людей “поліціянти” відступили,протокол про порушення порвали. Про це повідомляють на сайті ЧортківПро.

У Чорткові люди активно відстоюють своє право на працю. Відповідно до Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.Слід наголосити, праця — це основа життя і багатства суспільства, джерело внутрішнього зростання духовних якостей людини. Праця є найважливішою умовою існування суспільства, його розвитку і вдосконалення.