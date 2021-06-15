На Тернопільщині роботу шукають 182 демобілізовані учасники АТО

За 5 місяців 2021 року послугами Тернопільської обласної служби зайнятості скористалися 392 військовослужбовці, які брали участь в АТО (ООС), з них 32 мали інвалідність, третина – молодь віком до 35 років, 41,5% – з вищою освітою.

75 учасників АТО (ООС) були працевлаштовані, 24 – уклали контракти на військову службу та повернулись у ЗСУ; 3 – були забезпечені тимчасовою роботою. Колишні воїни знайшли роботу у сферах сільського господарства, переробній промисловості, будівництві, торгівлі, оборонній сфері.

5 колишніх воїнів скористалися можливістю пройти курси цільового призначення за напрямками «Особливості роботи у плодовому саду у весняний період», «Нові технології виробництва цегли», «Сучасні нормативно-правові вимоги до дотримання безпечних умов праці в процесі трудової діяльності»; стажувались у роботодавців за професією: менеджер (управитель) зі збуту, а також пройшли перепідготовку за професією пекар. Після закінчення профнавчання усі демобілізовані учасники АТО (ООС) уже працюють.

На 1 червня 2021 року для 182 колишніх воїнів продовжується пошук підходящих місць праці.

До слова, на сьогодні у службі зайнятості Тернопільщини зареєстровано 172 вакансії у військових частинах. Є робота на посадах командирів, номерів обслуги гармат, стрільців, операторів, головних сержантів, розвідників та ін., а також для механіків, водіїв, монтажників, електриків, техніків, кухарів, телефоністів.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (телефон 23-49-77)