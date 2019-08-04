У Чорткові днями відкриють новий пам’ятний меморіал

4 серпня у Чорткові відкриють знаковий для Тернопільщини пам’ятник українському військовому, генерал-майору, начальнику управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України Герою України, Сергію Кульчицькому.

Минуло п’ять років з дня загибелі екіпажу вертольоту Мі-8, який збили сепаратисти поблизу Слов’янська. Тоді загинули шість військовослужбовців Національної гвардії та шість представників спецпідрозділу МВС України, серед загиблих був і наш земляк – бойовий генерал-майор НГУ Сергій Кульчицький.

На початку війни, навесні 2014 року, генерал-майор Кульчицький долучився до створення першого добровольчого підрозділу, у лавах якого були переважно активісти Самооборони Майдану. Разом з бійцями поїхав у місто Слов’янськ, яке на той час було найгарячішою точкою на Донбасі.

За військові заслуги Сергію Кульчицькому у 2014 році посмертно надали звання Героя України. А ще на честь загиблого назвали батальйон оперативного призначення Національної гвардії України. Саме той, який він почав формувати.

Для увіковічення пам’яті загиблого генерала, 4 серпня, о 14:00 у Чорткові, по вулиці Копичинецькій відбудеться відкриття пам’ятного меморіалу. Участь в заходах візьмуть представники місцевої влади, голова обласної ради, представники ГО «Єдина родина Тернопільщини», духовенство, земляки Героя та усі небайдужі краяни.