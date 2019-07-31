Литовці мандрують Тернопільщиною на велосипедах

У рамках проекту «По слідах історії України та Литви» до Чорткова завітала делегація із Литви. Семеро активістів з Прибалтики здолали шлях в майже тисячу кілометрів, аби налагодити контакти із українською молоддю, краще пізнати один одного, дізнатись про нашу спільну історію та спадщину, мовні особливості та традиції.

Голова литовської громадської організації «ARGOSTUDIO» Томас Суткайтіс разом зі своїми колегами завітали до Чортківського міського голови Володимира Шматька, розповіли про мету свого візиту, висловивши бажання співпрацювати у майбутньому. Цікаво, що з Теребовлі литовці добирались до нашого місто на велосипедах. Далі – тримають курс на Кам’янець-Подільський.

Спілкуючись із делегацією із Литви, Володимир Шматько зазначив: «Дякую за те, що ви робите. Спілкування – це дуже важливо. Лише будучи відкритим один до одного, у світі запанує мир і злагода. Окрема вдячність всьому народу Литви за постійну підтримку України на міжнародному, економічному та політичному рівнях. Країни Прибалтики своїми вчинками довели, що саме вони – найкращі друзі України». Міський голова розповів Томасу Суткайтісу, що через три роки Чортків святкуватиме 500-річчя з моменту отримання Магдебурзького права та запропонував з нагоди цієї визначної дати разом створити та реалізувати якийсь проект, на що отримав позитивну відповідь від гостей. Довідково. Теми проекту «По слідах історії України та Литви»: просування спільної історичної та культурної спадщини серед молоді, молодіжні обміни, розвиток гендерної рівності та дружніх відносин між націями, використання екологічно чистих засобів транспорту. Діяльність Литовсько-Української ради обміну, в рамках якої реалізовується проект «По слідах історії України та Литви», зосереджена на:

– виявленні, аналізі та просуванні спільної історичної та культурної спадщини через діяльність молоді (наприклад, через цілі та програми ЮНЕСКО та інших агентств ООН);

– посиленні міжкультурного діалогу шляхом створення умов для відкритості та толерантності серед молоді;

– вивченні спільної історії та традицій задля сприяння міжкультурному діалогу, взаєморозумінню та знанням.