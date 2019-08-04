ТНЕУ знову серед лідерів!
Опубліковано липневу весію вебометричного рейтингу університетів світу Webometrics Ranking Web of Universities (Edition 2019.2.0). Відповідно до даних рейтингу Тернопільський національний економічний університет піднявся ще на дві позиції та посідає 4-те місце серед 320 українських закладів вищої освіти (http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20)!
Щиро вітаємо наукову спільноту ТНЕУ з таким вагомим досягненням. Це свідчить, що спільні зусилля, спрямовані на формування іміджу ТНЕУ як прогресивного освітнього та наукового центру на національній та міжнародній арені, – демонструють відмінний результат!
До слова, рейтинг університетів Webometrics, складається однією з найбільших наукових установ Європи – Національною дослідницькою радою Іспанії і оцінює близько 30 тисяч закладів вищої освіти світу. Рейтинг існує з 2004 року і вважається одним з найбільш авторитетних веб-рейтингів світових освітніх установ. Методологія рейтингу заснована на аналізі представленості університету в глобальному інформаційному просторі і непрямим чином дозволяє оцінити освітні та науково-дослідні досягнення зво.